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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Бугульме 37-летний таксист впал в кому, врезавшись в столб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о серьезном ДТП напротив дома №150 по улице Советская пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 10 июня в 23:00. Очевидцы сообщили, что автомобиль «Лада» 14-й модели (предположительно такси) вылетел с дороги в кювет и врезался в столб.
К месту аварии оперативно прибыли сотрудники ПЧ №64, которые отключили аккумулятор у искореженной легковушки.
В результате аварии пострадал 37-летний водитель такси. Его в состоянии комы доставили в больницу. У мужчины диагностировали закрытый перелом ребер грудины, травму живота, кому первой степени и закрытую черепно-мозговую травму.
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