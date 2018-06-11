Рустам Минниханов прибыл в Германию с рабочим визитом

Рекомендуем
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). 11 июня Президент РТ Рустам Минниханов прилетел во Франкфурт-на-Майне с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Основной целью визита является участие в международной выставке-конгрессе нефтехимического и химического оборудования, биотехнологий и технологий защиты окружающей среды ACHEMA-2018.
В рамках мероприятия посетители могут познакомиться с оборудованием, инновационными технологиями, сервисными услугами для химической, фармацевтической и пищевой индустрии.
Во время выставки глава РТ планирует провести встречу с представителями бизнес-кругов Германии.
В течение рабочего визита Рустам Минниханов посетит промпарк Industriepark Höchst (Хёхст).
Следующая новость
Ролик с речью артиста набрал в Twitter`e более 2,3 млн просмотров.
ДТП произошло возле дома №150 по улице Советская.
Заключенные ИК №10 в Менделеевске с интересом прослушали произведения Баха, Моцарта, Бетховена в исполнении камерного оркестра.
Во время поездки глава РТ планирует провести встречу с представителями бизнес-кругов Германии.
На данный момент в голосовании лидируют площадь и парк возле ДК «Родина (2 очередь) – 21,7 процента, сквер у лицея №9 – 17,2 процента.
По данным сотрудников экстренных служб, 29-летний хозяин иномарки в момент ЧП был пьян.
Видео «спасения» автомобиля выложили в соцсетях очевидцы происшествия.
По словам ведомства, питьевую воду можно пить в неограниченных количествах.