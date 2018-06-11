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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Забайкалье утонула семья с 10-летним ребенком, сообщает RT.
По предварительным данным, в воскресенье, 10 июня, супруги вместе с 10-летней дочерью пытались на лодке пересечь реку Шилка в Сретенском районе Забайкальского края. В какой-то момент лодка перевернулась и родители с ребенком оказались в воде. Выжить не удалось никому.
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