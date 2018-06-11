Умер актер из фильма «Любовь с акцентом» Гио Хуцишвили

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Грузинский актер и певец Гио Хуцишвили умер в возрасте 55 лет в Тбилиси, передает ТАСС.
Артист скончался сегодня, 11 июня. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Председатель Палаты культуры страны Давид Окиташвили заявил, что смерть Гио Хуцишвили – огромная потеря для культуры Грузии.
Ранее в конце мая перед зданием Тбилисской филармонии была открыта именная звезда Хуцишвили. В торжественной церемонии приняли участие члены правительства Грузии, представители культуры и сам актер.
За 30-летний творческий путь Хуцишвили сыграл в фильмах «Праздник греха», «Хареба и Гоги», «Любовь с акцентом» и в других известных картинах.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что писатель и телеведущий канала CNN Энтони Бурден скончался во Франции в возрасте 61 года.
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