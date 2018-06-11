Китай проявляет заинтересованность в проекте «Арктик СПГ-2»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Компании из Китая и Москва обсуждают возможное вхождение китайской стороны в проект по строительству нового завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.
Новак отметил, что речь идет о вхождении в проект партнеров из Китая по подобию с «Ямал СПГ».
«Арктик СПГ-2» является вторым заводом «Новатэка» по производству сжижженного природного газа (СПГ). Его планируют запустить в 2023 году.
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