Китай проявляет заинтересованность в проекте «Арктик СПГ-2»

Вхождение китайских партнеров в проект будет осуществляться по аналогии с «Ямал СПГ».

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Компании из Китая и Москва обсуждают возможное вхождение китайской стороны в проект по строительству нового завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

Новак отметил, что речь идет о вхождении в проект партнеров из Китая по подобию с «Ямал СПГ».

«Арктик СПГ-2» является вторым заводом «Новатэка» по производству сжижженного природного газа (СПГ). Его планируют запустить в 2023 году.