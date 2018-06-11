Оркестр Игоря Лермана сыграл для заключенных Баха

Заключенные ИК №10 в Менделеевске с интересом прослушали произведения Баха, Моцарта, Бетховена в исполнении камерного оркестра.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Оркестр Игоря Лермана сыграл для осужденных Баха, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Всемирно известный камерный оркестр дал концерт в исправительной колонии № 10 в Менделеевске.

Новость о концерте классической музыки осужденные приняли с большим энтузиазмом и радостью. В небольшом зале ИК, рассчитанном всего на 150 человек, не осталось свободных мест. Многим пришлось слушать известные произведения мировых классиков стоя. Но даже это не смогло испортить ощущений от концерта.

Вместе с осужденными услышать известные произведения всемирноизвестных композиторов приехал глава Менделеевского района Валерий Чершинцев.

После окончания концерта осужденные поблагодарили музыкантов за чудесную программу и отметили, то классическая музыка не только помогает отвлечься от повседневности и получить эстетическое удовольствие, но и заставляет задуматься о выборе правильных жизненных ценностей, нравственных принципов.

В свою очередь художественный руководитель и дирижер оркестра Игорь Лерман сказал, что его коллективу очень хотелось выступить перед людьми, которые оказались в этом учреждении, посмотреть и послушать, как осужденные воспринимают музыку, искусство. «Ведь среди них есть те, кто никогда не слышал живую классическую музыку, и для многих этот концерт стал действительно значимым событием, которое они не забудут», - поделился своими впечатлениями Игорь Лерман.

