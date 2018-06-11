Иван Ургант стал гражданином Израиля

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Фото: википедия
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Российский телеведущий и артист Иван Ургант, автор одноименной передачи – «Вечерний Ургант» получил гражданство Израиля, передает «Пятый канал».
По данным источника, Ургант прошел процедуру оформления гражданства 10 июня в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Российский телеведущий получил статус «новый репатриант». Вместе с Ургантом процедуру прошли его члены семьи – супруга Наталья Кикнадзе и дочери.
Отец ведущего – актер Андрей Ургант в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что ничего не знает о решении сына стать гражданином Израиля.
Вылет Ивана Урганта обратно в Россию запланирован на 11 июня. Вопрос о том, будет ли ведущий проживать в Израиле, остается открытым. Гражданство дает возможность шоумену въезжать без виз в 161 страну.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ургант приобрел особняк в Подмосковье за 7 млн долларов.
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