Зеленодольцам предложили выбрать общественные пространства для благоустройства

На данный момент в голосовании лидируют площадь и парк возле ДК «Родина (2 очередь) – 21,7 процента, сквер у лицея №9 – 17,2 процента.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Жителей Зеленодольска призывают выбрать общественные пространства – парки, скверы, площади, набережные, улицы для благоустройства в 2019 году, пишет газета «Новости Зеленодольска».



Проголосовать можно на портале «Официальный Татарстан». Горожанам предлагается список из девяти общественных пространств, из них можно выбрать не более пяти. Если же в предложенном списке нет нужного варианта, то можно указать свой.



На данный момент в голосовании лидируют площадь и парк возле ДК «Родина (2 очередь) – 21,7 процента, сквер у лицея №9 – 17,2 процента, сквер возле памятника чернобыльцам (ул. Комарова) – 13,9 процента.



На четвертом и пятом месте – парк отдыха между ул. Ленина и Фрунзе (13,5 процента) и парковая зона по ул. Гоголя (12,8 процента).



Далее следуют сквер по улице Мира – 6,6 процента, парковая зона по ул. Комарова (1,7 процента), парк в поселке Осиново – 1,1 процента и парк в поселке городского типа Васильево – 0,9 процента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что реконструкция парка около ДК «Родина» в Зеленодольске начнется в 2019 году. Объект включен в Программу развития общественных пространств Татарстана.