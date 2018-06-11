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Татар-информ

11 июня 2018, 22:24

Культура

В Набережных Челнах установили скульптуру коня, символизирующую энергетику

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Фото: соцсети

Создателями скульптуры и инициаторами ее установки являются работники Нижнекамской ГЭС.

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах установили скульптуру коня, символизирующую энергетику.

Необычная скульптура появилась на территории Нижнекамской ГЭС: бегущий конь, ослепляющий все вокруг своим металлическим корпусом. Прекрасно исполненная скульптура запоминается и своими деталями — сеточный материал, из которого изготовлена морда скакуна, грива и хвост — из металлических лент, также использованы шестеренки, винтики и другие машинные элементы для придания большей выразительности скульптуре.

Создателями скульптуры являются работники Нижнекамской ГЭС. Она установлена на закрытой для постронних посетителей территории, поэтому фото на фоне новой челнинской достопримечательности будет сделать затруднительно или практически невозможно.

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