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Появились первые фотографии утопленного «Митсубиси» в Набережных Челнах

Татар-информ

11 июня 2018, 11:32

Политика

Лавров: Ни США, ни Россия не заинтересованы в нарушении ДРСМД

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На совещании ОДКБ представители стран приняли совместное заявление о ситуации вокруг ДРСМД.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, прошедшем в Казахстане, заявил, что ни Вашингтон, ни Москва не заинтересованы в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

На совещании представители стран приняли совместное заявление о ситуации вокруг ДРСМД.

Заявление свидетельствует о выражении поддержки ДРСМД, также в нем выражается озабоченность возникновением в последнее время ситуаций, грозящих подрыву договора, отметил Лавров.

 

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