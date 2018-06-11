Лавров: Ни США, ни Россия не заинтересованы в нарушении ДРСМД

На совещании ОДКБ представители стран приняли совместное заявление о ситуации вокруг ДРСМД.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, прошедшем в Казахстане, заявил, что ни Вашингтон, ни Москва не заинтересованы в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

На совещании представители стран приняли совместное заявление о ситуации вокруг ДРСМД.

Заявление свидетельствует о выражении поддержки ДРСМД, также в нем выражается озабоченность возникновением в последнее время ситуаций, грозящих подрыву договора, отметил Лавров.