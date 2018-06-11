Малообеспеченным жителям Верхнеуслонского района подарили подписку на газеты

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Глава Верхнеуслонского района Марат Зиятдинов и врач центральной районной больницы Фираид Ислямов в рамках благотворительной акции «Подари подписку» оформили ее на периодические издания малообеспеченным жителям района, пишет газета «Волжская новь».
Периодическое издание «Волжская новь» во втором полугодии будет бесплатно получать ветеран из Матюшина Людмила Большакова. Также Марат Зиятдинов оформил подписку на республиканские газеты «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» ветерану из Верхнего Услона Таскире Биктагировой и многодетной Татьяне Григорьевой из Русского Бурнашева, воспитывающей ребенка-инвалида.
Врач ЦРБ Фираид Ислямов подарил подписку на районку многодетной семье с ребенком-иинвалидом из села Печищи – Юлии Гутаровой. В каждом полугодии он дарит подписку на районную газету малообеспеченным семьям.
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