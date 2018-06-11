По данным сотрудников экстренных служб, 29-летний хозяин иномарки в момент ЧП был пьян.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Появились первые фотографии утопленного «Митсубиси» в Набережных Челнах. Их ИА «Татар-информ» предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в челнинском поселке ГЭС на реке утонула светлая иномарка.

Сообщение об утонувшем автомобиле в реке Челна около набережной поселка ГЭС в Автограде пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне днем.

К месту ЧП прибыли сотрудники ЗПСО №6 на катере «Бомбардир утопия» и ПСЧ №55. На берегу пожарных и спасателей встретил пьяный 29-летний хозяин «утопленника», который рассказал, что завел свой автомобиль, но машина через некоторое время заглохла и покатилась назад.

Водитель успел покинуть салон авто самостоятельно. Больше в японской легковушке никого не было.

Сотрудники ПСЧ №55 с помощью пожарного автомобиля вытащили «Митсубиси» на берег.



