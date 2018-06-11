Более половины россиян не довольны своей работой

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Около половины (53 процента) россиян не довольны местом работы согласно опросу, проведенному Аналитическим центром НАФИ, сообщают RT.
Чаще всего в причинах негативного отношения к работе респонденты указывали низкую зарплату или ее задержки (27 процентов), большую нагрузку (14 процентов).
Опрос показал, что 17 процентов респондентов удовлетворены местом работы и рекомендовали бы его другим людям. Данная категория опрошенных рассказали о достаточном размере зарплаты (11 процентов), стабильности и надёжности компании (5 процента), социальном пакете (3 процента) и др.
76 процентов опрошенных не планируют менять место работы в ближайшие полгода, а 14 процентов опрошенных не задумывались о смене.
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