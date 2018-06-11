На Украине предложили убрать слово «родитель» из учебников

Под категорию «вопиющей дискриминации» также подпало слово «цыган».

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Министерство образования и науки Украины внесло предложение запретить использовать в школьных учебниках слово «родители», пишут «Известия».

Данное решение образовательное ведомство объясняет тем, что в стране почти три млн детей проживают в неполных семьях, поэтому они не могут найти в учебных пособиях отражения себя или своих родных.

Министерство предложило заменить слово «родитель» на слово «родные», которое не будет заставлять учеников чувствовать себя неполноценными.

Также под категорию запрещенных слов подпало слово «цыган», которое посчитали «недопустимым для демократической страны анахронизмом».