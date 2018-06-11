Видео «спасения» автомобиля выложили в соцсетях очевидцы происшествия.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пожарные вытащили из реки утопленный автомобиль.

В соцсетях появилось видео, как пожарный автомобиль с помощью лебедки вытягивает из реки иномарку светлого цвета. Очевидцы происшествия сообщают, что ЧП произошло в поселке ГЭС.

Обстоятельства ДТП и количество пострадавших в нем устанавливаются.