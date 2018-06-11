Роспотребнадзор объяснил разницу между питьевой и минеральной водой

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ объяснило разницу между питьевой и минеральной водой и рассказывает, какая вода полезнее для организма.
Для ежедневного употребления и приготовления пищи можно использовать питьевую воду, ее также можно пить в неограниченном количестве.
Минеральная вода содержит минеральные соли и микроэлементы. Химические состав такой воды не меняется, в отличие от состава питьевой воды.
И питьевая, и столовая минеральная вода составляют основной рацион человека. В качестве профилактики можно употреблять день по 1-2 стакана минеральной лечебной воды.
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