Роспотребнадзор объяснил разницу между питьевой и минеральной водой

По словам ведомства, питьевую воду можно пить в неограниченных количествах.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ объяснило разницу между питьевой и минеральной водой и рассказывает, какая вода полезнее для организма.

Для ежедневного употребления и приготовления пищи можно использовать питьевую воду, ее также можно пить в неограниченном количестве.

Минеральная вода содержит минеральные соли и микроэлементы. Химические состав такой воды не меняется, в отличие от состава питьевой воды.

И питьевая, и столовая минеральная вода составляют основной рацион человека. В качестве профилактики можно употреблять день по 1-2 стакана минеральной лечебной воды.