Аида Гарифуллина примет участие в открытии ЧМ-2018

Оперная дива будет выступать вместе с известным певцом Робби Уильямсом.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). 14 июня три мировые звезды – оперная дива Аида Гарифуллина, знаменитый певец Робби Уильямс и дважды чемпион мира FIFA бразилец Роналдо выступят на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

«Я никогда не думала, что мне приведется стать частью этого грандиозного праздника – Чемпионата мира по футболу в моей родной стране», –призналась солистка Венской государственной оперы.

Церемония открытия будет транслироваться в прямом эфире по всему миру, продюсером, выступил Первый канал, автором концепции шоу – Феликс Михайлов.