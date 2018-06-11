Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

КНДР и США выразили общее желание продолжить переговоры на высшем уровне.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на вторую встречу в Пхеньян, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету "Чунан ильбо".

По словам источника, приглашение содержится в письме, которое первого июня был передан Трампу заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Также источник отметил, что обе стороны выразили общее желание продолжить переговоры на более высоком уровне.

Агентство Киодо сообщает, что при положительном ходе второго саммита возможна третья встреча руководителей двух стран в Вашингтоне.