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Татар-информ

11 июня 2018, 09:44

Политика

Мария Гайдар сообщила об уходе из Одесского областного совета

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Решение будет принято на основании личного заявления депутата.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Депутат Одесского областного совета Мария Гайдар решила решила уйти со своего поста, сообщают РИА Новости. 

Облсовет примет решение на основании личного заявления Гайдар. Очередная сессия заседания областного совета запланирована на следующую неделю.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Гайдар гражданства. 

 

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