Япония призвала США принять меры в связи с крушением F-15

Истребитель F-15, приписанный к базе на острове Окинава, в понедельник потерпел крушение после взлета.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Власти префектуры Окинава потребовали от США временного прекращения полетов американских истребителей до разъяснения причин крушения американского истребителя F-15, сообщает ТАСС.

В понедельник самолет F-15 ВВС США, который был приписан к базе Кадэна на Окинаве, потерпел крушение в море в 80 километрах от города Наха (административный центр префектуры).

Полет истребителя был тренировочным, но вскоре после взлета он упал в море. Пилот катапультировался, после чего его спасли японские силы самообороны.