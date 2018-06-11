Япония призвала США принять меры в связи с крушением F-15

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Власти префектуры Окинава потребовали от США временного прекращения полетов американских истребителей до разъяснения причин крушения американского истребителя F-15, сообщает ТАСС.
В понедельник самолет F-15 ВВС США, который был приписан к базе Кадэна на Окинаве, потерпел крушение в море в 80 километрах от города Наха (административный центр префектуры).
Полет истребителя был тренировочным, но вскоре после взлета он упал в море. Пилот катапультировался, после чего его спасли японские силы самообороны.
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