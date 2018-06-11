(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Жертвами крушения одномоторного самолета в Америке стали четыре человека, сообщает RT со ссылкой на NBC.
Небольшой самолет вылетел из аэропорта Чикаго и направлялся в небольшой муниципальный аэропорт в округе Монро. Через некоторое время воздушное судно стало терять высоту и рухнуло в поле, после чего загорелось.
В авиакатастрофе погибли четыре человека. Начато расследование происшествия.
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