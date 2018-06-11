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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). При взрыве газа в жилом доме в Пензе пострадал один человек, сообщает ТАСС.
Взрыв газа произошел во время проведения ремонтных работ на третьем этаже четырехэтажного жилого дома на улице Крупской. В результате инцидента пострадал работник газовой службы. На машине скорой помощи мужчину доставили в больницу.
Из дома были эвакуированы 23 жильца. Никто из жителей дома не пострадал. Взрывом выбило стекла у двух квартир на третьем этаже.
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