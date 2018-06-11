ЧП произошло в четырехэтажном жилом доме по улице Крупской.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). При взрыве газа в жилом доме в Пензе пострадал один человек, сообщает ТАСС.

Взрыв газа произошел во время проведения ремонтных работ на третьем этаже четырехэтажного жилого дома на улице Крупской. В результате инцидента пострадал работник газовой службы. На машине скорой помощи мужчину доставили в больницу.

Из дома были эвакуированы 23 жильца. Никто из жителей дома не пострадал. Взрывом выбило стекла у двух квартир на третьем этаже.

