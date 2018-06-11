Подведены итоги первого регионального тура «Доброй волны»

В фестивале принимают участие дети, с ограниченными возможностями, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Подвели итоги первого регионального тура «Доброй волны», прошедшего в Казани. Об этом сообщается на портале KZN.RU.

105 участников из Казани, Уфы, Ульяновска и других городов принимали участие в региональном этапе конкурса.

Победителей определяли по трем направлениям: музыка, хореография и сценическое искусство, включая чтение и оригинальный жанр в трех возрастных группах: от шести до восьми, от девяти до 12, от 13 до 16 лет.

В возрастной категории от девяти до 12 лет в номинации «Вокал» лучшими стали сразу четыре участника из РТ: Камиля Эркаева (Балтаси), Тимур Фазлиев (Казань), Данила Новиков (Мензелинск) и Азалия Яфясова (Набережные Челны).

Среди участников 13-16 лет первое место по направлению «Музыка», «Игра на музыкальном инструменте» заняла Дарья Кондратьева (Казань). В жестовом пении были определены два победителя – коллектив «Радуга» из Нижнекамска и Ирина Пышкина из Казани. Александра Изосимова (Казань) завоевала первое место по направлению «Сценическое искусство» в номинации «Художественное слово». Воспитанников социального приюта «Асылташ» из Набережных Челнов наградили специальным призом «Зрительских симпатий» в номинации «Хореоргафия».

Гран-при фестиваля завоевал 10-летний Даниил Хачатуров, перенесший тяжелое онкологическое заболевание, после которого остался незрячим. Даниил активно занимается творчеством, учится в двух музыкальных школах по классу баяна, фортепиано и вокала, играет в театре, сочиняет стихи и музыку, состоит в союзе литераторов.

После победы в региональном туре Даниил сможет продолжить участие в конкурсе на всероссийском уровне, где он примет участие в образовательных мероприятиях, мастер-классах от российских звезд эстрады, а в конце ноября выступит на первом гала-концерте.

«Когда объявили результаты, я даже растерялся! Спасибо большое членам жюри за высокую оценку. Читая свои стихи и исполняя песню, хотел затронуть до глубины души каждого зрителя», - поделился впечатлениями Даниил.

Первый заместитель руководителя исполнительного комитета столицы РТ Дамир Фаттахов рассказал о значении конкурса: «Добрая волна» -движение, позволяющее каждому ребенку, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, продемонстрировать свой талант и доказать, что возможно все. Безусловно, каждый конкурсант талантлив, открыт к новому и важно только поддержать его, раскрывая все новые грани творчества. Важно донести до детей и их наставников по всей стране, что у каждого ребенка есть подобная возможность показать свое мастерство и выступить на одной сцене со звездами российской эстрады».

После Казани фестиваль пройдет в Курске (27 и 28 июня). 4 и 5 июня региональный тур пройдет в Краснодаре, 20, 21 июня – в Севастополе, 8, 9 августа – во Владивостоке, 15, 16 августа – в Новосибирске, 22, 23 августа – в Екатеринбурге, 25, 26 сентября – в Санкт-Петербурге и 10, 11 октября – в Москве.

Финал фестиваля завершится гала-концертом. Он пройдет в Казани 30 ноября в КРК «Пирамида». На нем все победители региональных туров «Доброй Волны» выступят на одной сцене со звездами российской эстрады.