Трагедия произошла вечером в воскресенье, 10 июня, на реке Аксу в Алма-Атинской области.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На реке в Казахстане погиб российский турист, сообщает газета «Известия».

Трагический случай произошел в воскресенье вечером, 10 июня. Группа российских туристов из восьми человек устроили сплав по реке Аксу в Алма-Атинской области Казахстана.

По невыясненным пока причинам, один из туристов упал с лодки в воду и утонул.

Сейчас сотрудники регионального МЧС проводят спасательную операцию по эвакуации из ущелья оставшихся семи туристов.

