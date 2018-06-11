(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На реке в Казахстане погиб российский турист, сообщает газета «Известия».
Трагический случай произошел в воскресенье вечером, 10 июня. Группа российских туристов из восьми человек устроили сплав по реке Аксу в Алма-Атинской области Казахстана.
По невыясненным пока причинам, один из туристов упал с лодки в воду и утонул.
Сейчас сотрудники регионального МЧС проводят спасательную операцию по эвакуации из ущелья оставшихся семи туристов.
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