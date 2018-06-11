В Зеленодольске пролог городского Сабантуя посвятят футболу

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольске пролог предстоящего праздника плуга посвятят футболу. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».
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Сабантуй будет организован 16 июня на майдане в поселке Мирный. Празднование начнется в 10 часов утра.
В целом по Зеленодольскому району праздники плуга в этом году будут посвящены 60-летию с момента образования муниципалитета, объявленному в Татарстане Году Льва Толстого, чемпионату мира по футболу, игры которого примет Казань, и Году добровольца и волонтера в РФ.
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Праздник плуга состоится 16 июня на майдане в поселке Мирный.
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