Китай вошел в число стран – лидеров роста въездного туризма в Россию

КНР заняла третье место по количеству туристов, въезжающих в РФ.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В I квартале этого года одним из лидеров по росту числа въезжающих в Россию туристов стал Китай. К такому выводу пришло аналитическое агентство ТурСтат.

За год число поездок граждан КНР увеличилось на 18 процентов, до 260 тыс. В результате Китай занял третье место в рейтинге стран, лидирующих по количеству въезжающих в РФ туристов.

Первое место в топе заняла Украина, продемонстрировавшая снижение турпотока на один процент (1 млн 566 тыс. поездок). Вторым стал Казахстан (656 тыс.).

А вот Южная Корея, популярность России среди жителей которой росла еще быстрее, чем среди китайцев, несмотря на рост в 48 процентов оказалась с 34 тыс. поездок лишь 18-й.