Китай вошел в число стран – лидеров роста въездного туризма в Россию

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В I квартале этого года одним из лидеров по росту числа въезжающих в Россию туристов стал Китай. К такому выводу пришло аналитическое агентство ТурСтат.
За год число поездок граждан КНР увеличилось на 18 процентов, до 260 тыс. В результате Китай занял третье место в рейтинге стран, лидирующих по количеству въезжающих в РФ туристов.
Первое место в топе заняла Украина, продемонстрировавшая снижение турпотока на один процент (1 млн 566 тыс. поездок). Вторым стал Казахстан (656 тыс.).
А вот Южная Корея, популярность России среди жителей которой росла еще быстрее, чем среди китайцев, несмотря на рост в 48 процентов оказалась с 34 тыс. поездок лишь 18-й.
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