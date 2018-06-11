Apple сообщила о падении спроса на iPhone

Корпорация попросила поставщиков уменьшить производство комплектующих.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Компания Apple сообщила своим поставщикам о снижении спроса на свои смартфоны iPhone, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По информации телеканала, корпорация попросила контрагентов уменьшить производство комплектующих примерно на 20 процентов.

Если в прошлом году Apple заказала у поставщиков компоненты для 100 млн iPhone, то в текущем – лишь для 80 млн.

За I квартал 2018 года компания продала 52,2 млн смартфонов вместо более чем 53 млн прогнозируемых.