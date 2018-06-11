Жители Челнов стали обладателями «Чемодана чудес»

В Автограде прошел инклюзивный семейный фестиваль.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В парке Победы Набережных Челнов состоялся традиционный благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чемодан чудес», пишут «Челнинские известия».

Пришедшим на мероприятие в одежде желтого цвета организаторы дарили подарки, так как желтый был определен как цвет настроения.

Детей-инвалидов развлекали добровольцы из общественного движения «Больничные клоуны» .Их помощниками стали волонтеры международного общественного движения «Аллатра».

Публике были представлены танцевальные номера и бесплатные мастер-классы. Дети посетили увлекательные лабиринты и покатались на карете скорой помощи. Кроме того, они смогли попробовать себя в роли врачей в ходе квест-игры «Больничка».

«Акция проводится каждый год. Она помогает здоровым детям не бояться взаимодействовать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, общаться с ними на равных. А игры в больницу помогают развеять детские страхи», – отметила одна из «Больничных клоунов» Юлия.