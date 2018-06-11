МИД предупредил граждан РФ о массовых беспорядках во Вьетнаме

Демонстрации происходят в крупнейшем городе страны Хошимине и ряде провинций.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о массовых беспорядках во Вьетнаме. Об этом сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД в своем Twitter’е.

В сообщении отмечается, что демонстрации происходят в крупнейшем городе страны Хошимине, а также в провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг и на острове Фукуок.

Дипломаты рекомендуют избегать мест массовых скоплений людей и стычек с полицией, заранее планировать маршруты поездок.

По информации «Би-би-си», акции протеста вызваны планами властей страны создать три новые экономические зоны, которые могут оказаться заполнены инвесторами из Китая. Кроме того, демонстранты выступают против нового законопроекта о кибербезопасности, принятие которого ужесточит контроль Правительства за Интернетом.