МИД предупредил граждан РФ о массовых беспорядках во Вьетнаме

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о массовых беспорядках во Вьетнаме. Об этом сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД в своем Twitter’е.
В сообщении отмечается, что демонстрации происходят в крупнейшем городе страны Хошимине, а также в провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг и на острове Фукуок.
Дипломаты рекомендуют избегать мест массовых скоплений людей и стычек с полицией, заранее планировать маршруты поездок.
По информации «Би-би-си», акции протеста вызваны планами властей страны создать три новые экономические зоны, которые могут оказаться заполнены инвесторами из Китая. Кроме того, демонстранты выступают против нового законопроекта о кибербезопасности, принятие которого ужесточит контроль Правительства за Интернетом.
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