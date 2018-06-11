Ветеранам Елабуги вручили медали «За доблестный труд»

Заслуженные награды получили трое участников Великой Отечественной войны.

(Елабуга, 11 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге ветеранам Великой Отечественной войны вручили медаль «За доблестный труд». Заслуженные награды получили Григорий Беленков, Алексей Беликов и Александр Шахматов.

Вручая медали ветеранам на дому, председатель земельно-имущественной палаты Евгений Петров поблагодарил их за героизм и выдержку, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Согласно указу Президента РТ «О награждении медалью Республики Татарстан "За доблестный труд"», медали получат все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, а также все приравненные к участникам войны лица.

Первые медали «За доблестный труд» в городе вручили 9 мая во время празднования Дня Победы на стадионе «Молодежный». 12 июня, в День России, на сцене Гуляй-парка награды получат еще пять ветеранов Елабуги.