Обитатели социальных учреждений Елабуги приняли участие в спортивном фестивале

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(Елабуга, 11 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В преддверии Дня России в Елабуге прошел спортивный фестиваль «Спортивная Россия – спортивный Татарстан». Праздничное мероприятие объединило сотрудников и обитателей социальных учреждений Елабуги.
Участниками спортивного фестиваля стали пенсионеры и инвалиды из Елабужского дома-интерната, пациенты психоневрологического интерната, сотрудники обоих учреждений и добровольческий отряд пожилых «Алтын яшь». Они соревновались в параолимпийской игре бочча и в настольной игре джаколло. Также был организован шахматно-шашечный турнир.
Кроме того, активисты отряда «Алтын яшь» подготовили праздничный концерт «Широка душа России».
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