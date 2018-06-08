Культурная программа ЧМ-2018: Татарский театр кукол «Экият»

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу зрителям покажут несколько спектаклей по произведениям российских и зарубежных авторов.
16 июня пройдет спектакль «Приключения Колобка» Владимира Фечина. Начало в 11.00 и 13.00.
17 июня — «Красная шапочка» Шарля Перро. Начало в 11.00 и 13.00. В этот же день в 15.00 пройдет спектакль «Су анасы» («Водяная») Габдуллы Тукая.
21 июня — «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя. Начало в 18.00.
23 июня — «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского. Начало в 11.00 и 13.00.
24 июня — «Золушка» Евгения Щварца. Начало в 11.00 и 13.00.
27 июня — «Не хочу, не буду» Полины Геннадьевой. Начало в 10.00.
30 июня — «Новые приключения трех поросят» Бориса Вайнера. Начало в 11.00 и 13.00. В этот же день в 15.00 пройдет спектакль «Өрә белмәгән көчек» («Щенок, не умеющий лаять») Рузаля Мухаметшина.
1 июля — «Идет коза рогатая» Марины Протасовой. Начало в 10.00. В 11.00 и 13.00 покажут спектакль «Кот в сапогах» Шарля Перро.
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