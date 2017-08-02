Посетителей сайта Tatkniga.ru интересуют роман Яхиной и «История татар»

Заходящие на сайт могут не только приобрести книги в бумажном и электронном виде, но и бесплатно прочитать некоторые из них.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Татарское книжное издательство изучило специфику спроса на свои издание среди посетителей своего сайта Tatkniga.ru (Центр татарской литературы). Об этом сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.

Хитами продаж среди электронных изданий стали роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», учебное пособие «Давайте говорить по-татарски» и посвященный столетию Марджани сборник статей 2015 года «Шихабутдин Марджани. Антология татарской богословской мысли».

А вот из бумажных книг заходящие на сайт предпочитают «Историю татар», «Водяную» Габдуллы Тукая и «Иллюстрированный татарско-русский тематический словарь».

Посетители Центра татарской литературы могут не только приобрести книги в бумажном и электронном виде, но и бесплатно прочитать некоторые из них на самом сайте. Ресурс в дальнейшем будет совершенствоваться с учетом читательских предпочтений.