Артист Джексон Оделл скончался в 20-летнем возрасте

Родившийся в 1997 году актер начал творческую карьеру в 12 лет.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Американский актер и музыкант Джексон Оделл скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщает издание E! News, которое ссылается на представителя службы судмедэкспертов Лос-Анджелеса.

Тело артиста было обнаружено в его доме, расположенном в долине Сан-Фернандо, 8 июня. На месте не нашли никаких следов насилия. Причины смерти Оделла выясняются, отмечает TMZ.

Смерть актера в Twitter’е подтвердили члены его семьи. При этом они заявили, что в дальнейшем не будут выступать с публичными заявлениями.

Родившийся в 1997 году артист начал актерскую карьеру в 12-летнем возрасте. Играл в сериалах «АйКарли», «Замедленное развитие» и «Американская семейка». Кроме того, он выступал как певец и автор песен, замечает РБК.