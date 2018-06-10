Артист Джексон Оделл скончался в 20-летнем возрасте

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Американский актер и музыкант Джексон Оделл скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщает издание E! News, которое ссылается на представителя службы судмедэкспертов Лос-Анджелеса.
Тело артиста было обнаружено в его доме, расположенном в долине Сан-Фернандо, 8 июня. На месте не нашли никаких следов насилия. Причины смерти Оделла выясняются, отмечает TMZ.
Смерть актера в Twitter’е подтвердили члены его семьи. При этом они заявили, что в дальнейшем не будут выступать с публичными заявлениями.
Родившийся в 1997 году артист начал актерскую карьеру в 12-летнем возрасте. Играл в сериалах «АйКарли», «Замедленное развитие» и «Американская семейка». Кроме того, он выступал как певец и автор песен, замечает РБК.
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