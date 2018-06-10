Обладателем Гран-при «Кинотавра» стал фильм «Сердце мира»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Обладателем Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» стал фильм Наталии Мещаниновой «Сердце мира», передает РИА Новости.
Кроме того, картина удостоена приза имени Даниила Дондурея, который присуждает Гильдия киноведов и кинокритиков.
Сыгравший в «Сердце мира» главного героя – ветеринара Егора Степан Девонин стал обладателем приза за лучшую мужскую роль. Награда за лучшую женскую роль досталась Анне Слю, сыгравшей в фильме «Подбросы» Ивана И. Твердовского.
За лучшую режиссуру отмечена картина «Русский бес» Григория Константинопольского.
29-й по счету открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи со 2 по 10 июня.
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