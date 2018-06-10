Пашинин рассказал, почему пошел на войну в Донбассе

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Вступивший в ряды Украинской добровольческой армии (отколовшейся от признанного в России экстремистским и запрещенного движения «Правый сектор» – прим. Т-и) российский актер Анатолий Пашинин рассказал о причинах своего участия в войне в Донбассе. Об этом сообщает RT со ссылкой на НТВ.
По мнению артиста, он не может участвовать в создании на Украине национального государства, так как это дело молодежи.
Однако Пашинин уверен, что может помочь «молодым парням», «расчистив им будущее». Именно ради этого, по его словам, он и отправился на фронт.
В 2014 году Анатолий Пашинин, известные телезрителям по роли старшего лейтенанта Доронина в сериале «Грозовые ворота», уехал из России на Украину. Он выступил в поддержку Евромайдана и против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Через некоторое время артист вступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии и отправился на фронт. Впрочем, он пользуется преимуществами своего статуса добровольца. Так, актер покинул фронт ради участия в съемках фильма «Посттравматическая рапсодия».
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