Õàëèêîâ è Ãóñåâ îòêðûëè âûñòàâêó àäåïòà «áðûçãèçìà» Ðóñëàíà Èáðàãèìîâà

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Àëåêñàíäð Ýøêèíèí
(Êàçàíü, 6 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Ñåãîäíÿ â îäíîì èç êàçàíñêèõ ðåñòîðàíîâ îòêðûëàñü ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà íà÷èíàþùåãî õóäîæíèêà ñ òàòàðñêèìè êîðíÿìè – Ðóñëàíà Èáðàãèìîâà èç Íåôòåþãàíñêà. Ýêñïîçèöèÿ, ñêðîìíî íàçâàííàÿ àâòîðîì «Âåðà. Íàäåæäà. Ôóòáîë», âêëþ÷àåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ êàðòèí. Ýòî ïîðòðåòû ìèðîâûõ çâåçä ôóòáîëà è áûâøèõ èãðîêîâ «Ðóáèíà», à òàêæå ðåàëèñòè÷åñêèå ïåéçàæè ñòîëèöû Òàòàðñòàíà.
Â êà÷åñòâå ïî÷åòíûõ ãîñòåé îòêðûòèå ïîñåòèëè ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Òàòýíåðãî» Èëüäàð Õàëèêîâ è ãëàâà Ôåäåðàöèè ôóòáîëà ÐÒ Àëåêñàíäð Ãóñåâ. Ïîìèìî ïðèãëàøåííûõ æóðíàëèñòîâ, âèï-ãîñòè ñòàëè åäèíñòâåííûìè ïîñåòèòåëÿìè âûñòàâêè.
Ðóñëàí Èáðàãèìîâ ïåðååõàë â Êàçàíü èç íåáîëüøîãî ñèáèðñêîãî ãîðîäà îêîëî òðåõ ëåò íàçàä. Çà íåñêîëüêî ëåò äî ïåðååçäà îêîí÷èë Íîâîñèáèðñêóþ àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííóþ àêàäåìèþ ïî ñïåöèàëüíîñòè «õóäîæíèê-ìîíóìåíòàëèñò». Ïî ñëîâàì Èáðàãèìîâà, ïåðååçä áûë ñâÿçàí ñ îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòåé äëÿ ìîëîäîãî òâîðöà â ðîäíîì Íåôòåþãàíñêå. Ê òîìó æå «êðîâü ïîçâàëà», äîáàâèë õóäîæíèê. Áëèæàéøèå ðîäñòâåííèêè æèâóò â Áàâëèíñêîì ðàéîíå Òàòàðñòàíà, äîâîëüíî-òàêè äàëåêî îò Êàçàíè, ïîýòîìó çäåñü ó íåãî íèêîãî íåò, ïðèçíàëñÿ ïðè ýòîì îí.
Ñåé÷àñ äåÿòåëü èñêóññòâ ðàáîòàåò ñ Ìóçåéíûì òîâàðèùåñòâîì «Âåðøèíà». Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèè Ðóñëàí Èáðàãèìîâ âûñòàâëÿåòñÿ â ÷àñòíûõ êîììåð÷åñêèõ ãàëåðåÿõ è ïðîäàåò ñâîè êàðòèíû. «Âåðøèíà» è ñòàëà îðãàíèçàòîðîì ñåãîäíÿøíåé âûñòàâêè.
Â ýêñïîçèöèþ âîøëè 15 ïîðòðåòîâ èçâåñòíûõ ëþäåé èç ìèðà ôóòáîëà è 20 ãîðîäñêèõ ïåéçàæåé Êàçàíè, èçîáðàæåíèé ãëàâíûõ ñèìâîëîâ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé ñòîëèöû Òàòàðñòàíà, áóäòî îáëèòûõ áðûçãàìè êðàñêè.
«ß ñòàðàëñÿ âûðàáîòàòü ñâîþ òåõíèêó, ÷òîáû îòëè÷èòüñÿ îò äðóãèõ, áûòü óçíàâàåìûì. Îíà íàçûâàåòñÿ "áðûçãèçì", îñíîâíûì âûðàçèòåëüíûì ýëåìåíòîì ìîåãî òâîð÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ áðûçãè. Òÿï-ëÿï – êàê-òî ÿ èõ, è ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ýôôåêò, êîòîðûé îíè ñîçäàþò: äâèæåíèå, æèçíü, ïîòîê. Ìîÿ òåõíèêà õîðîøî ñî÷åòàåòñÿ ñî ñïîðòèâíîé òåìàòèêîé, ïîýòîìó ÿ íà÷àë ïèñàòü ôóòáîëèñòîâ: äâîèõ èç "Ðóáèíà" – Ðûæèêîâà è Êàðàäåíèçà, Ñàëàõà, Ìåññè, Ãðèçìàííà, Ðîíàëäó, Àêèíôååâà, Ñìîëîâà, òðåíåðà íàøåãî Êóðáàíà Áåðäûåâà. Ñðîêè ñîçäàíèÿ ýòèõ êàðòèí î÷åíü êîðîòêèå – ÷óòü áîëüøå äâóõ íåäåëü. Áóêâàëüíî â÷åðà äîïèñàë ïîñëåäíþþ ðàáîòó. Íàçâàíèå âûñòàâêè ïåðåêëèêàåòñÿ ñ òðåìÿ êàðòèíàìè. Ýòî ïîðòðåòû äåòåé, äåâóøêè è ñòàðóøêè – Âåðû, Íàäåæäû è Ëþáâè», – îáúÿñíèë Èáðàãèìîâ.
Â êà÷åñòâå ìåñòà ïðîâåäåíèÿ âûñòàâêè áûë âûáðàí íåáîëüøîé ðåñòîðàí÷èê íà Áóëàêå ñ òðåìÿ ìàëåíüêèìè çàëàìè, ãäå åäâà ïîìåùàåòñÿ äàæå ìåáåëü. Ìåñòà äëÿ ïðåçåíòàöèè èëè æå òðèáóíû è âîâñå íå íàøëîñü, ïîýòîìó çàÿâëåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ íå ñîñòîÿëàñü. Äëÿ ãîñòåé áûë íàêðûò ôóðøåòíûé ñòîë. Õóäîæíèê âñòðå÷àë êàæäîãî ëè÷íî. Ïîìèìî ïðåäñòàâèòåëåé ïðåññû, èõ áûëî âñåãî äâîå. Âîéäÿ â ðåñòîðàí, Èëüäàð Õàëèêîâ è Àëåêñàíäð Ãóñåâ âìåñòå ñ æèâîïèñöåì ïðîøëèñü ïî ýêñïîçèöèè, êîòîðàÿ ðàçìåñòèëàñü íà ñòåíàõ çàâåäåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Òàòýíåðãî» â ýòîò âå÷åð ïðåäëîæèë âçÿòü íà ñåáÿ ôóíêöèè ïðåññ-àòòàøå Àëåêñàíäðà Ãóñåâà, ñàì âîçäåðæàâøèñü îò êîììåíòàðèåâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü æóðíàëèñòñêèõ âîïðîñîâ, êàê è ðàññêàçîâ Ãóñåâà, âîâñå íå êàñàëàñü âûñòàâêè. Îí åùå ðàç âûðàçèë ñîæàëåíèå â ñâÿçè ñ óõîäîì èç «Ðóáèíà» íåñêîëüêèõ èãðîêîâ, ïðîêîììåíòèðîâàë íûíåøíåå ñîñòîÿíèå è óðîâåíü êîìàíäû, à òàêæå ðàññêàçàë î ãëàâíîé çàäà÷å Êóðáàíà Áåðäûåâà â íîâîì ñåçîíå. Ðàçãîâîð ñìåñòèëñÿ â ñòîðîíó èñêóññòâà, êîãäà âçãëÿä Ãóñåâà óïàë íà ïîðòðåòû Ñåðãåÿ Ðûæèêîâà è Ãåêäåíèçà Êàðàäåíèçà.
«Âçãëÿä ó Ðûæèêîâà äîáðûé äàæå íà êàðòèíå, à Êàðäåíèç – ýìîöèÿ, â ýòîì îí âåñü. Íà ôóòáîëüíîì ïîëå îí îáî âñåì çàáûâàåò, èãðàåò è íå áåðåæåò ñåáÿ. ß áëàãîäàðåí íàøåìó õóäîæíèêó, ñõâàòèòü âñå ýòè òîíêèå ìîìåíòû – ýòî òàëàíò. Òàëàíò, ÿ ÷óâñòâóþ, ó íåãî åñòü. Ìíå ïîíðàâèëèñü êàðòèíû, ïîíðàâèëèñü êàêîé-òî æèçíåííîé ñèëîé. Õóäîæíèêîì ñõâà÷åíî ñïîðòèâíîå ñóùåñòâî èãðîêîâ: ïîñìîòðèòå, Ìåññè è Ãðèçìàí èçîáðàæåíû íà êàðòèíàõ êàê âåëèêèå ñïîðòñìåíû, ñðàçó ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî îíè áóäóò áèòüñÿ çà ïîáåäó. ß ñàì ñ äåòñêèõ ëåò èãðàþ â ôóòáîë è áåç ôóòáîëà ñåáÿ íå ìûñëþ. Êîãäà ìíå ñêàçàëè, ÷òî çäåñü áóäóò ïðåäñòàâëåíû êàðòèíû ñ ïîðòðåòàìè ôóòáîëèñòîâ âåëèêèõ, ÿ ñðàçó ñêàçàë, ÷òî ïðèåäó îáÿçàòåëüíî», – îòìåòèë Ãóñåâ.
Ïîñëå ïðîâîäîâ ïî÷åòíûõ ãîñòåé îòêðûòèå âûñòàâêè Ðóñëàíà Èáðàãèìîâà ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü çàâåðøåííûì. Ïîñåòèòåëåé ðåñòîðàíà ïî-ïðåæíåìó íå ñëèøêîì âîëíîâàëî âñå ïðîèñõîäÿùåå, ïîýòîìó ñîòðóäíèêè çàâåäåíèÿ ñàìè ïîñïåøèëè ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ôóðøåòó.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà ìàëåíüêèõ åëàáóæàí è èõ ìàòåðåé óæå íåñêîëüêî ëåò ïóñòóåò.
Â îäíîì èç êàçàíñêèõ ðåñòîðàíîâ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè «Âåðà. Íàäåæäà. Ôóòáîë».
Îôîðìëåííûé ïî-íîâîìó ïåøåõîäíûé ïåðåõîä ïîÿâèëñÿ âîçëå çäàíèÿ ìýðèè Êàçàíè.
Áûâøèé ïðåçèäåíò êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» âñïîìíèë, êàê áûëè ïîäïèñàíû äâå ëåãåíäû êàçàíñêîãî êëóáà.
Ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè ôóòáîëà ÐÒ Àëåêñàíäð Ãóñåâ óâåðåí, ÷òî â áóäóùåì ãîäó «Ðóáèí» çàèãðàåò ãîðàçäî ëó÷øå.
Íàñòàâíèê «Çåíèòà» ïðîêîììåíòèðîâàë ïîáåäó íàä ÓÍÈÊÑîì â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ïåðâåíñòâà.
Íàñòàâíèê ÓÍÈÊÑà ôèëîñîôñêè îòðåàãèðîâàë íà ïîðàæåíèå îò «Çåíèòà» â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ïåðâåíñòâà.
Ïðàçäíè÷íàÿ ïîâîçêà ñ äåâóøêàìè â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ ïðîåõàëà ïî óëèöàì ãîðîäà.
Êàçàíñêèé êëóá â ìàò÷å çà áðîíçîâóþ ìåäàëü óñòóïèë ïèòåðñêîìó «Çåíèòó».
Â òîðãîâûõ òî÷êàõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, åñëè âõîä äëÿ ïîêóïàòåëåé îðãàíèçîâàí ñî ñòîðîíû äâîðà, ðåàëèçàöèÿ àëêîãîëÿ çàïðåùåíà.
10 èþíÿÝêñ-áàëåðèíà áåç êðûøè íàä ãîëîâîé: 83-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà èç Êàçàíè þòèòñÿ ó çíàêîìûõ è ïûòàåòñÿ îòñóäèòü ñîáñòâåííóþ ìåáåëü
10 èþíÿÃðàôôèòè ñ Àêèíôååâûì â öåíòðå ãîðîäà, ôàíôåñò ó äîìà-ðîáîòà, êàíàëèçàöèîííûå ëþêè ñ ôóòáîëüíîé ñèìâîëèêîé: êàê Êàëèíèíãðàä ãîòîâèòñÿ ê ×Ì-2018?