Оформленный по-новому пешеходный переход появился возле здания мэрии Казани.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Казани появилась 3D «зебра», фотографии появились в социальных сетях.

По-новому оформленный пешеходный переход появился возле здания мэрии на улице Батурина.

«Зебра» нарисована таким образом, что каждая из ее полос напоминает бетонные блоки.

Оптическая иллюзия создана для того, чтобы бороться с «лихачами» – 3D изображения на пешеходных переходах уже использовались в других странах.

К примеру, после того, как в небольшой исландской деревне Исафъордур нарисовали переход в технике 3D, движение на улице стало гораздо спокойнее, а сам переход – безопаснее.

Исландские дорожники тренировались несколько недель, прежде чем у них получилось нарисовать «зебру» в необычной для них технике.

Идею нарисовать подобный переход жителям деревни предложил член местной комиссии по охране окружающей среды Ральф Трилла, когда узнал, что 3D «зебры» давно используют в Нью-Дели в Индии для того, чтобы дороги становились более безопасными.