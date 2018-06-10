Рекомендуем
Фото: соцсети
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Казани появилась 3D «зебра», фотографии появились в социальных сетях.
По-новому оформленный пешеходный переход появился возле здания мэрии на улице Батурина.
«Зебра» нарисована таким образом, что каждая из ее полос напоминает бетонные блоки.
Оптическая иллюзия создана для того, чтобы бороться с «лихачами» – 3D изображения на пешеходных переходах уже использовались в других странах.
К примеру, после того, как в небольшой исландской деревне Исафъордур нарисовали переход в технике 3D, движение на улице стало гораздо спокойнее, а сам переход – безопаснее.
Исландские дорожники тренировались несколько недель, прежде чем у них получилось нарисовать «зебру» в необычной для них технике.
Идею нарисовать подобный переход жителям деревни предложил член местной комиссии по охране окружающей среды Ральф Трилла, когда узнал, что 3D «зебры» давно используют в Нью-Дели в Индии для того, чтобы дороги становились более безопасными.
Любимое место отдыха маленьких елабужан и их матерей уже несколько лет пустует.
В одном из казанских ресторанов состоялось открытие выставки «Вера. Надежда. Футбол».
Оформленный по-новому пешеходный переход появился возле здания мэрии Казани.
Бывший президент казанского «Рубина» вспомнил, как были подписаны две легенды казанского клуба.
Президент федерации футбола РТ Александр Гусев уверен, что в будущем году «Рубин» заиграет гораздо лучше.
Наставник «Зенита» прокомментировал победу над УНИКСом в матче за третье место первенства.
Наставник УНИКСа философски отреагировал на поражение от «Зенита» в матче за третье место первенства.
Праздничная повозка с девушками в национальных костюмах проехала по улицам города.
Казанский клуб в матче за бронзовую медаль уступил питерскому «Зениту».
В торговых точках в многоквартирных домах, если вход для покупателей организован со стороны двора, реализация алкоголя запрещена.
Футболисты занимались в спортивном зале на базе казанского «Ак Барса».
Праздничные мероприятия стартовали официальным открытием Гуляй-парка.
10 июняЭкс-балерина без крыши над головой: 83-летняя пенсионерка из Казани ютится у знакомых и пытается отсудить собственную мебель
10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?