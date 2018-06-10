Отставной генерал СБУ заявил о сроках возвращения Донбасса и Крыма

По мнению Василия Вовка, Украина в ближайшее время не сможет вернуть утерянные территории.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Украине вряд ли удастся вернуть Донбасс и Крым в ближайшее время. Об этом в эфире ObozTV заявил бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк.

Отставной генерал уточнил, что речь идет о промежутке в «пять, десять, пятнадцать лет».

По мнению Вовка, большинство жителей самопровозглашенных республик не хотят возвращения украинских властей, «почти все» из них якобы получили российские паспорта (какое количество жителей Донецкой и Луганской народных республик на самом деле стали гражданами РФ, неизвестно – прим. Т-и).

При этом он добавил, что жители Крыма сохранили украинские паспорта ради безвизового въезда в Шенгенскую зону.