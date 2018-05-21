Ãëàâíîå
Â Êàçàíè ïîÿâèëàñü 3D «çåáðà»

Òàòàð-èíôîðì

10 èþíÿ 2018, 20:18

Ñïîðò

Ãóñåâ: Î÷åíü æàëü, ÷òî Ðûæèêîâ è Êàðàäåíèç óõîäÿò èç òàòàðñòàíñêîãî ôóòáîëà

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: àðõèâ/Èëüíàð Òóõáàòîâ


Áûâøèé ïðåçèäåíò êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» âñïîìíèë, êàê áûëè ïîäïèñàíû äâå ëåãåíäû êàçàíñêîãî êëóáà.

(Êàçàíü, 10 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ôóòáîëà Òàòàðñòàíà, ýêñ-ïðåçèäåíò êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» Àëåêñàíäð Ãóñåâ âûðàçèë ñîæàëåíèå â ñâÿçè ñ óõîäîì èç êîìàíäû Ñåðãåÿ Ðûæèêîâà è Ãåêäåíèçà Êàðàäåíèçà. Ôóòáîëèñòû îòûãðàëè çà «Ðóáèí» äåñÿòü ëåò, ñ èõ èìåíàìè ñâÿçàíû ãëàâíûå óñïåõè êàçàíñêîãî êëóáà âíóòðè ñòðàíû è â Åâðîïå, ïîä÷åðêíóë Ãóñåâ íà îòêðûòèè õóäîæåñòâåííîé âûñòàâêè â îäíîì èç ðåñòîðàíîâ Êàçàíè.

Ð’Ñ‹ÑÑ‚Ð°Ð²ÐºÐ° Ð ÑƒÑÐ»Ð°Ð½Ð° Ð˜Ð±Ñ€Ð°Ð³Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ð°

«Ìû â ýòîì ãîäó ïðîâîæàåì äâóõ ñàìûõ, íàâåðíîå, âûäàþùèõñÿ ôóòáîëèñòîâ ïîñëåäíåãî âðåìåíè, ïðîâîäèëè óæå ôàêòè÷åñêè – Êàðàäåíèçà è Ðûæèêîâà. Êîãäà áûëà ïðîùàëüíàÿ âñòðå÷à íà ôóòáîëüíîì ïîëå êîìàíäû Ðûæèêîâà è ôàíàòîâ (21 ìàÿ íà êàçàíñêîì ñòàäèîíå «Ðóáèí» ïðîøåë ïðîùàëüíûé òîâàðèùåñêèé ìàò÷ êîìàíäû «Äðóçüÿ Ðûæèêîâà» è ñáîðíîé ôàíàòîâ «Ðóáèíà» – ïðèì. ðåä.), ÿ âñïîìíèë òàêîé ýïèçîä. 2008 ãîä, ýòî áûë ãîä 50-ëåòèÿ ñîçäàíèÿ êîìàíäû "Ðóáèí", ìû ïîñòàâèëè çàäà÷ó ñûãðàòü êàê ìîæíî ëó÷øå. Â òî âðåìÿ î ÷åìïèîíñòâå ïðàêòè÷åñêè åùå íå ñòîÿë âîïðîñ. Íî ÷òî ÿ õî÷ó ïîä÷åðêíóòü: ìû íà÷àëè ñ ïîáåäû, òðåòèé òóð, èãðàåì â Ïèòåðå, âñå ðóêîâîäñòâî Ïèòåðà ñèäèò íà òðèáóíàõ – èãðàåò Ðûæèêîâ, èãðàåò Êàðàäåíèç. Ïåðâûé òàéì – Àðøàâèí íàì çàáèâàåò ãîë ïîäìûøêîé ó Ðûæèêîâà, ãóáåðíàòîð Ìàòâèåíêî ãîâîðèò: "×òî ó âàñ çà âðàòàðü? Äûðêà!"», – âñïîìíèë ñïîðòèâíûé ôóíêöèîíåð.

È ïðîäîëæèë: «ß ãîâîðþ: "Ýòîò âðàòàðü åùå áóäåò èãðàòü â ñáîðíîé Ðîññèè, îí åùå ïðîñëàâèò íå òîëüêî ðîññèéñêèé ôóòáîë, îí åùå â ìåæäóíàðîäíûõ èãðàõ áóäåò âûõîäèòü". Íà÷èíàåòñÿ âòîðîé òàéì: "Çåíèò" äàâèò, Ðûæèêîâ îòáèâàåò âñå íàñìåðòü. È, ñàìîå èíòåðåñíîå, â êîíöå èãðû, óæå ïîñëå 76-é ìèíóòû, Êàðàäåíèç çàáèâàåò äâà ãîëà ïèòåðöàì, çàáèâàåò Ñåìàê, è "Ðóáèí" âûèãðûâàåò 3:1. Ìàòâèåíêî âñòàåò è òàê: «Äà íó âàñ!» È óõîäèò. Âñå íàäåÿëèñü, ÷òî "Çåíèò" âûèãðàåò. Ýòà èãðà, ÿ ñ÷èòàþ, ñòàëà ñòàíîâëåíèåì äâóõ âåëèêèõ ôóòáîëèñòîâ – Êàðàäåíèçà è Ðûæèêîâà. ß èì îá ýòîì óæå ãîâîðèë ñàì ëè÷íî, îíè ñîãëàñíû, ãîâîðÿò: "Èìåííî òàì ìû ïî÷óâñòâîâàëè ñâîþ ñèëó, ñâîè ñïîñîáíîñòè, ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì". Ïîñëå ýòîãî ïîøëè â ãîðó óñïåõè Êàðàäåíèçà è Ðûæèêîâà».

ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑƒ ÐºÐ°Ñ€Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð· site:tatar-inform.ru

Òàêæå ýêñ-ðóêîâîäèòåëü «Ðóáèíà» íàçâàë Ðûæèêîâà è Êàðàäåíèçà äóøîé êîìàíäû. «Íî ãëàâíîå, ýòî ëþäè, ñóäüáîé, Áîãîì èì äàíî, ÷òîáû îíè áûëè â êîìàíäå çàâîäèëàìè. Ýòî äóøà êîìàíäû. Õîòÿ Êàðàäåíèç äî ñèõ ïîð î÷åíü ïëîõî ãîâîðèò è ïîíèìàåò ðóññêèé ÿçûê, òàòàðñêèé, íî îí âñåãäà â ðàçäåâàëêå êàïèòàí êîìàíäû. Ðûæèêîâ – ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé âñåãäà óëûáàåòñÿ, ÷åëîâåê î÷åíü äîáðûé, êîòîðîãî ëþáÿò âñå, íà÷èíàÿ îò ñîïåðíèêîâ è çàêàí÷èâàÿ êîìàíäîé. Î÷åíü æàëü, ÷òî ýòè ëþäè óõîäÿò èç ôóòáîëà ðåñïóáëèêàíñêîãî», – çàêëþ÷èë Ãóñåâ.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ýêñ-ïðåçèäåíò «Ðóáèíà»: Çàäà÷à êîìàíäû â íîâîì ñåçîíå – ïðîáèòüñÿ â åâðîêóáêè
Íîâîñòè äíÿ
22:24
Åëàáóæñêèé ïàðê «×åáóðàøêà» âîññòàíîâÿò â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû

Ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà ìàëåíüêèõ åëàáóæàí è èõ ìàòåðåé óæå íåñêîëüêî ëåò ïóñòóåò.

21:59
Õàëèêîâ è Ãóñåâ îòêðûëè âûñòàâêó àäåïòà «áðûçãèçìà» Ðóñëàíà Èáðàãèìîâà

Â îäíîì èç êàçàíñêèõ ðåñòîðàíîâ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè «Âåðà. Íàäåæäà. Ôóòáîë».

21:40
Ïàøèíèí ðàññêàçàë, ïî÷åìó ïîøåë íà âîéíó â Äîíáàññå
21:15
Â Êàçàíè ïîÿâèëàñü 3D «çåáðà»

Îôîðìëåííûé ïî-íîâîìó ïåøåõîäíûé ïåðåõîä ïîÿâèëñÿ âîçëå çäàíèÿ ìýðèè Êàçàíè.

20:59
Ñîâåòíèê Òðàìïà îáâèíèë Òðþäî â «óäàðå â ñïèíó» ÑØÀ
20:40
Â Áåëîì äîìå çàÿâèëè î «ñïåöèàëüíîì ìåñòå â àäó» äëÿ Òðþäî
20:18
Ãóñåâ: Î÷åíü æàëü, ÷òî Ðûæèêîâ è Êàðàäåíèç óõîäÿò èç òàòàðñòàíñêîãî ôóòáîëà

Áûâøèé ïðåçèäåíò êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» âñïîìíèë, êàê áûëè ïîäïèñàíû äâå ëåãåíäû êàçàíñêîãî êëóáà.

20:07
Îòñòàâíîé ãåíåðàë ÑÁÓ çàÿâèë î ñðîêàõ âîçâðàùåíèÿ Äîíáàññà è Êðûìà
19:48
Ýêñ-ïðåçèäåíò «Ðóáèíà»: Çàäà÷à êîìàíäû â íîâîì ñåçîíå – ïðîáèòüñÿ â åâðîêóáêè

Ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè ôóòáîëà ÐÒ Àëåêñàíäð Ãóñåâ óâåðåí, ÷òî â áóäóùåì ãîäó «Ðóáèí» çàèãðàåò ãîðàçäî ëó÷øå.

19:40
Âàñèëèé Êàðàñåâ: «Ýòà ïîáåäà – ñàìàÿ âàæíàÿ çà òðè ãîäà»

Íàñòàâíèê «Çåíèòà» ïðîêîììåíòèðîâàë ïîáåäó íàä ÓÍÈÊÑîì â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ïåðâåíñòâà.

19:34
Äèìèòðèñ Ïðèôòèñ: «Æåëàþ âñåì îòëè÷íîãî ëåòà»

Íàñòàâíèê ÓÍÈÊÑà ôèëîñîôñêè îòðåàãèðîâàë íà ïîðàæåíèå îò «Çåíèòà» â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ïåðâåíñòâà.

19:21
ÑÌÈ: Â Êàëèôîðíèè çà ïüÿíîå âîæäåíèå çàäåðæàí àêòåð Âèíñ Âîí
19:05
Æèòåëè Åëàáóãè ñîáðàëè ïîäàðêè ê Ñàáàíòóþ

Ïðàçäíè÷íàÿ ïîâîçêà ñ äåâóøêàìè â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ ïðîåõàëà ïî óëèöàì ãîðîäà.

18:46
Ïîäðîñòîê èç Ðîññèè âïàë â êîìó íà êóðîðòå â Àíòàëüå
18:24
ÓÍÈÊÑ ôèíèøèðîâàë ÷åòâåðòûì

Êàçàíñêèé êëóá â ìàò÷å çà áðîíçîâóþ ìåäàëü óñòóïèë ïèòåðñêîìó «Çåíèòó».

18:14
Òðàìï ïðèáûë â Ñèíãàïóð äëÿ âñòðå÷è ñ ëèäåðîì Ñåâåðíîé Êîðåè
18:02
Ïðîêóðàòóðà ×åëíîâ äîáèëàñü ÷åðåç ñóä çàïðåòà íà òîðãîâëþ àëêîãîëåì â ìàãàçèíå «ßíòàðü»

Â òîðãîâûõ òî÷êàõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, åñëè âõîä äëÿ ïîêóïàòåëåé îðãàíèçîâàí ñî ñòîðîíû äâîðà, ðåàëèçàöèÿ àëêîãîëÿ çàïðåùåíà.

17:50
ÔÑÁ ââîäèò íîâûå òðåáîâàíèÿ äëÿ ïðåòåíäåíòîâ íà ðàáîòó
17:32
Ïîðîøåíêî ïîáëàãîäàðèë ëèäåðîâ G7 çà ïîääåðæêó Óêðàèíû
17:15
Èç-çà óêðàèíñêîãî ñàìîëåòà Âåíãðèÿ ïîäíÿëà íà ïåðåõâàò èñòðåáèòåëè
16:56
ÌÂÄ íàñ÷èòàëî îêîëî 1,7 òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ íà ñîãëàñîâàííîì ìèòèíãå â Ìîñêâå
16:36
Ñáîðíàÿ Àâñòðàëèè ïî ôóòáîëó ïðîâåëà ïåðâóþ òðåíèðîâêó â Êàçàíè

Ôóòáîëèñòû çàíèìàëèñü â ñïîðòèâíîì çàëå íà áàçå êàçàíñêîãî «Àê Áàðñà».

16:28
Â Ãðóçèè èç âûáðîøåííûõ ÿèö âûëóïèëèñü ñîòíè öûïëÿò
16:14
Â Åëàáóãå îòêðûëè ñåçîí ïàðêîâ è ñêâåðîâ

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàðòîâàëè îôèöèàëüíûì îòêðûòèåì Ãóëÿé-ïàðêà.

16:00
Ëèäåðû ñòðàí ØÎÑ ïðèíÿëè äåêëàðàöèþ ïî èòîãàì ñàììèòà â Öèíäàî
Ñîáûòèÿ

10 èþíÿÝêñ-áàëåðèíà áåç êðûøè íàä ãîëîâîé: 83-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà èç Êàçàíè þòèòñÿ ó çíàêîìûõ è ïûòàåòñÿ îòñóäèòü ñîáñòâåííóþ ìåáåëü

10 èþíÿÃðàôôèòè ñ Àêèíôååâûì â öåíòðå ãîðîäà, ôàíôåñò ó äîìà-ðîáîòà, êàíàëèçàöèîííûå ëþêè ñ ôóòáîëüíîé ñèìâîëèêîé: êàê Êàëèíèíãðàä ãîòîâèòñÿ ê ×Ì-2018?

10 èþíÿÎñòàëèñü â ÷óæîé ñòðàíå: ïîñëå àâàðèè ìàòü íå óçíàåò ðåáåíêà, íà ìóæà çàâåëè óãîëîâíîå äåëî

09 èþíÿ«"Ôèëîñîôèÿ" ðåãèîíàëüíîé ñõåìû îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè – ìèíèìèçàöèÿ îáúåìîâ ÒÊÎ, ïîäëåæàùèõ çàõîðîíåíèþ»

09 èþíÿÊðóïíåéøèé ðîññèéñêèé õîëäèíã RM-Terex îáúÿâèë ìåñÿ÷íèê êîììóíàëüíûõ ñëóæá

09 èþíÿÄìèòðèé Òóìàíîâ: «Íà íàøåãî ðîññèéñêîãî ðåáåíêà îáðóøèëàñü áåñïîùàäíàÿ, âñåðàñòëåâàþùàÿ ñóáêóëüòóðà àíãëîñàêñîâ»

08 èþíÿÎ÷åðåäíîé ñòðîèòåëüíûé ñêàíäàë â ×åëíàõ, èëè «ò¸ìíûå ëîøàäêè» â ïîäçåìíûõ ïåðåõîäàõ