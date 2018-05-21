Ãóñåâ: Î÷åíü æàëü, ÷òî Ðûæèêîâ è Êàðàäåíèç óõîäÿò èç òàòàðñòàíñêîãî ôóòáîëà

Ôîòî: àðõèâ/Èëüíàð Òóõáàòîâ
(Êàçàíü, 10 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ôóòáîëà Òàòàðñòàíà, ýêñ-ïðåçèäåíò êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» Àëåêñàíäð Ãóñåâ âûðàçèë ñîæàëåíèå â ñâÿçè ñ óõîäîì èç êîìàíäû Ñåðãåÿ Ðûæèêîâà è Ãåêäåíèçà Êàðàäåíèçà. Ôóòáîëèñòû îòûãðàëè çà «Ðóáèí» äåñÿòü ëåò, ñ èõ èìåíàìè ñâÿçàíû ãëàâíûå óñïåõè êàçàíñêîãî êëóáà âíóòðè ñòðàíû è â Åâðîïå, ïîä÷åðêíóë Ãóñåâ íà îòêðûòèè õóäîæåñòâåííîé âûñòàâêè â îäíîì èç ðåñòîðàíîâ Êàçàíè.
«Ìû â ýòîì ãîäó ïðîâîæàåì äâóõ ñàìûõ, íàâåðíîå, âûäàþùèõñÿ ôóòáîëèñòîâ ïîñëåäíåãî âðåìåíè, ïðîâîäèëè óæå ôàêòè÷åñêè – Êàðàäåíèçà è Ðûæèêîâà. Êîãäà áûëà ïðîùàëüíàÿ âñòðå÷à íà ôóòáîëüíîì ïîëå êîìàíäû Ðûæèêîâà è ôàíàòîâ (21 ìàÿ íà êàçàíñêîì ñòàäèîíå «Ðóáèí» ïðîøåë ïðîùàëüíûé òîâàðèùåñêèé ìàò÷ êîìàíäû «Äðóçüÿ Ðûæèêîâà» è ñáîðíîé ôàíàòîâ «Ðóáèíà» – ïðèì. ðåä.), ÿ âñïîìíèë òàêîé ýïèçîä. 2008 ãîä, ýòî áûë ãîä 50-ëåòèÿ ñîçäàíèÿ êîìàíäû "Ðóáèí", ìû ïîñòàâèëè çàäà÷ó ñûãðàòü êàê ìîæíî ëó÷øå. Â òî âðåìÿ î ÷åìïèîíñòâå ïðàêòè÷åñêè åùå íå ñòîÿë âîïðîñ. Íî ÷òî ÿ õî÷ó ïîä÷åðêíóòü: ìû íà÷àëè ñ ïîáåäû, òðåòèé òóð, èãðàåì â Ïèòåðå, âñå ðóêîâîäñòâî Ïèòåðà ñèäèò íà òðèáóíàõ – èãðàåò Ðûæèêîâ, èãðàåò Êàðàäåíèç. Ïåðâûé òàéì – Àðøàâèí íàì çàáèâàåò ãîë ïîäìûøêîé ó Ðûæèêîâà, ãóáåðíàòîð Ìàòâèåíêî ãîâîðèò: "×òî ó âàñ çà âðàòàðü? Äûðêà!"», – âñïîìíèë ñïîðòèâíûé ôóíêöèîíåð.
È ïðîäîëæèë: «ß ãîâîðþ: "Ýòîò âðàòàðü åùå áóäåò èãðàòü â ñáîðíîé Ðîññèè, îí åùå ïðîñëàâèò íå òîëüêî ðîññèéñêèé ôóòáîë, îí åùå â ìåæäóíàðîäíûõ èãðàõ áóäåò âûõîäèòü". Íà÷èíàåòñÿ âòîðîé òàéì: "Çåíèò" äàâèò, Ðûæèêîâ îòáèâàåò âñå íàñìåðòü. È, ñàìîå èíòåðåñíîå, â êîíöå èãðû, óæå ïîñëå 76-é ìèíóòû, Êàðàäåíèç çàáèâàåò äâà ãîëà ïèòåðöàì, çàáèâàåò Ñåìàê, è "Ðóáèí" âûèãðûâàåò 3:1. Ìàòâèåíêî âñòàåò è òàê: «Äà íó âàñ!» È óõîäèò. Âñå íàäåÿëèñü, ÷òî "Çåíèò" âûèãðàåò. Ýòà èãðà, ÿ ñ÷èòàþ, ñòàëà ñòàíîâëåíèåì äâóõ âåëèêèõ ôóòáîëèñòîâ – Êàðàäåíèçà è Ðûæèêîâà. ß èì îá ýòîì óæå ãîâîðèë ñàì ëè÷íî, îíè ñîãëàñíû, ãîâîðÿò: "Èìåííî òàì ìû ïî÷óâñòâîâàëè ñâîþ ñèëó, ñâîè ñïîñîáíîñòè, ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì". Ïîñëå ýòîãî ïîøëè â ãîðó óñïåõè Êàðàäåíèçà è Ðûæèêîâà».
Òàêæå ýêñ-ðóêîâîäèòåëü «Ðóáèíà» íàçâàë Ðûæèêîâà è Êàðàäåíèçà äóøîé êîìàíäû. «Íî ãëàâíîå, ýòî ëþäè, ñóäüáîé, Áîãîì èì äàíî, ÷òîáû îíè áûëè â êîìàíäå çàâîäèëàìè. Ýòî äóøà êîìàíäû. Õîòÿ Êàðàäåíèç äî ñèõ ïîð î÷åíü ïëîõî ãîâîðèò è ïîíèìàåò ðóññêèé ÿçûê, òàòàðñêèé, íî îí âñåãäà â ðàçäåâàëêå êàïèòàí êîìàíäû. Ðûæèêîâ – ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé âñåãäà óëûáàåòñÿ, ÷åëîâåê î÷åíü äîáðûé, êîòîðîãî ëþáÿò âñå, íà÷èíàÿ îò ñîïåðíèêîâ è çàêàí÷èâàÿ êîìàíäîé. Î÷åíü æàëü, ÷òî ýòè ëþäè óõîäÿò èç ôóòáîëà ðåñïóáëèêàíñêîãî», – çàêëþ÷èë Ãóñåâ.
Ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà ìàëåíüêèõ åëàáóæàí è èõ ìàòåðåé óæå íåñêîëüêî ëåò ïóñòóåò.
Â îäíîì èç êàçàíñêèõ ðåñòîðàíîâ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè «Âåðà. Íàäåæäà. Ôóòáîë».
Îôîðìëåííûé ïî-íîâîìó ïåøåõîäíûé ïåðåõîä ïîÿâèëñÿ âîçëå çäàíèÿ ìýðèè Êàçàíè.
Áûâøèé ïðåçèäåíò êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» âñïîìíèë, êàê áûëè ïîäïèñàíû äâå ëåãåíäû êàçàíñêîãî êëóáà.
Ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè ôóòáîëà ÐÒ Àëåêñàíäð Ãóñåâ óâåðåí, ÷òî â áóäóùåì ãîäó «Ðóáèí» çàèãðàåò ãîðàçäî ëó÷øå.
Íàñòàâíèê «Çåíèòà» ïðîêîììåíòèðîâàë ïîáåäó íàä ÓÍÈÊÑîì â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ïåðâåíñòâà.
Íàñòàâíèê ÓÍÈÊÑà ôèëîñîôñêè îòðåàãèðîâàë íà ïîðàæåíèå îò «Çåíèòà» â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ïåðâåíñòâà.
Ïðàçäíè÷íàÿ ïîâîçêà ñ äåâóøêàìè â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ ïðîåõàëà ïî óëèöàì ãîðîäà.
Êàçàíñêèé êëóá â ìàò÷å çà áðîíçîâóþ ìåäàëü óñòóïèë ïèòåðñêîìó «Çåíèòó».
Â òîðãîâûõ òî÷êàõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, åñëè âõîä äëÿ ïîêóïàòåëåé îðãàíèçîâàí ñî ñòîðîíû äâîðà, ðåàëèçàöèÿ àëêîãîëÿ çàïðåùåíà.
Ôóòáîëèñòû çàíèìàëèñü â ñïîðòèâíîì çàëå íà áàçå êàçàíñêîãî «Àê Áàðñà».
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàðòîâàëè îôèöèàëüíûì îòêðûòèåì Ãóëÿé-ïàðêà.
10 èþíÿÝêñ-áàëåðèíà áåç êðûøè íàä ãîëîâîé: 83-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà èç Êàçàíè þòèòñÿ ó çíàêîìûõ è ïûòàåòñÿ îòñóäèòü ñîáñòâåííóþ ìåáåëü
10 èþíÿÃðàôôèòè ñ Àêèíôååâûì â öåíòðå ãîðîäà, ôàíôåñò ó äîìà-ðîáîòà, êàíàëèçàöèîííûå ëþêè ñ ôóòáîëüíîé ñèìâîëèêîé: êàê Êàëèíèíãðàä ãîòîâèòñÿ ê ×Ì-2018?