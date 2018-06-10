Василий Карасев: «Эта победа – самая важная за три года»

Наставник «Зенита» прокомментировал победу над УНИКСом в матче за третье место первенства.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Зенита» Василий Карасев высоко оценил победу над УНИКСом (93:79) в матче за третье место Единой лиги ВТБ.

«Наверное, эта победа – самая важная для клуба за три года существования», – подчеркнул он.

«В этом сезоне у нас было много травм, в конце регулярного чемпионата мы показывали невнятную игру, но сегодня смогли собраться. Приятно, что все выходившие на площадку игроки дрались и выкладывались до конца», – цитирует наставника «Зенита» пресс-служба лиги.