Экс-президент «Рубина»: Задача команды в новом сезоне – пробиться в еврокубки

Президент федерации футбола РТ Александр Гусев уверен, что в будущем году «Рубин» заиграет гораздо лучше.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Бывший президент казанского «Рубина», а ныне – президент Федерации футбола Татарстана Александр Гусев назвал попадание в зону еврокубков главной задачей команды на новый сезон.

На открытии художественной выставки в одном из ресторанов Казани Гусев выразил надежду на то, что в новом сезоне «Рубин» заиграет лучше, чем в минувшем.

«Мы привыкли, что Курбан Бакиевич Бердыев делает команду буквально в течение года. Он уже в команде год, и, несмотря на сложнейшее положение финансовое (вы все знаете об этом), мы думаем, что в этом году "Рубин" будет играть уже гораздо лучше. Задача такая ставится – занять соответствующее место, чтобы играть в европейских турнирах», – отметил Гусев.