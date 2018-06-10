Экс-президент «Рубина»: Задача команды в новом сезоне – пробиться в еврокубки

Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Бывший президент казанского «Рубина», а ныне – президент Федерации футбола Татарстана Александр Гусев назвал попадание в зону еврокубков главной задачей команды на новый сезон.
На открытии художественной выставки в одном из ресторанов Казани Гусев выразил надежду на то, что в новом сезоне «Рубин» заиграет лучше, чем в минувшем.
«Мы привыкли, что Курбан Бакиевич Бердыев делает команду буквально в течение года. Он уже в команде год, и, несмотря на сложнейшее положение финансовое (вы все знаете об этом), мы думаем, что в этом году "Рубин" будет играть уже гораздо лучше. Задача такая ставится – занять соответствующее место, чтобы играть в европейских турнирах», – отметил Гусев.
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