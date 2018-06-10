Димитрис Прифтис: «Желаю всем отличного лета»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Зенита» (79:93) в матче за третье место Единой лиги ВТБ.
Специалист заметил, что в сезоне казанцы проделали отличную работу.
«Спасибо игрокам УНИКСа за этот сезон, у нас были сложные моменты, но мы проделали отличную работу вместе. Спасибо администрации клуба, желаю всем отличного лета. Весь клуб проделал отличную работу», – приводит слова Прифтиса пресс-служба Лиги ВТБ.
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