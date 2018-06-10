СМИ: В Калифорнии за пьяное вождение задержан актер Винс Вон

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Фото: кадр из фильма
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В калифорнийском городе Манхэттен-Бич полицейские задержали актера Винса Вона. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает RT со ссылкой на TMZ.
Артиста задержали 10 июня, в воскресенье, в 4 часа утра по местному времени. Пока что он по-прежнему находится в полицейском участке.
Представители Вона пока никак не реагируют на информацию о его задержании.
Популярность Винсенту (Винсу) Вону, ранее игравшего второстепенные роли в телевизионных проектах, принесли фильмы «Тусовщики» (1996) и «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997). Его известность стала еще шире после съемок во втором сезоне сериала «Настоящий детектив».
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