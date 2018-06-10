Подросток из России впал в кому на курорте в Анталье

Мальчика в бессознательном состоянии нашли в бассейне.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Подросток из Челябинска неожиданно впал в кому на курорте в Анталье, теперь за его жизнь борются турецкие врачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Генерального консульства РФ в Анталье.

Мать подростка – Евгения Лешина рассказала агентству, что ее сыну 16 лет и его нашли без сознания в бассейне. Сейчас мальчик погружен в медикаментозную кому. Судя по прогнозам медиков, ему придется пробыть в реанимации примерно десять дней.

По словам собеседницы агентства, ее сын направился на отдых вместе с бабушкой и дедушкой. Сознание он потерял под конец первого дня отдыха.

Лешина добавила, что страховая компания сочла случай страховым. При этом сообщивший об инциденте российский дипломат заметил, что это предварительное решение, окончательное будет принято после обследования больного на наличие в крови алкоголя.

Ростуризм мониторит ситуацию с подростком и находится на связи с дипломатами как РФ, так и Турции, передает РИА Новости.