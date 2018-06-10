УНИКС финишировал четвертым

Казанский клуб в матче за бронзовую медаль уступил питерскому «Зениту».

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче сезона УНИКС разыграл в «Финале четырех» Единой лиги ВТБ бронзовые медали в матче с питерским «Зенитом». В итоге победил «Зенит» со счетом 93:79.

Перед встречей можно было посочувствовать наставникам команд, проигравших в полуфиналах. «Зенит» по всем статьям уступил ЦСКА, 67:84, УНИКС проиграл «Химкам» лишь на последней минуте, 71:76. Очень сложно мотивировать команду на матч, который по сути ничего не решает, третье или четвертое место – стимул не самый сильный.

Это было всего лишь второе свидание команд в плей-офф Лиги ВТБ. Два года назад благодаря преимуществу своей площадки УНИКС в одной второй финала обыграл «Зенит» 3 – 2 в серии, уступив дважды на выезде. Всего в рамках лиги УНИКС побеждал «Зенит» восемь раз, а проигрывал пять. В нынешнем сезоне в первом туре регулярного чемпионата в «Баскет-холле» казанцы разгромили питерцев, 94:60, а в День победы на берегах Невы вновь победили, 99:82. В четвертьфинале плей-офф нынешнего сезона «Зенит» уверенно (3 – 0 в серии) убрал с дороги саратовский «Автодор».

Возвращаясь к нынешнему «Финалу четырех», нельзя не отметить провальный старт питерцев в полуфинале, целых пять минут «Зенит» не мог набрать ни одного очка. Впрочем, Василий Карасев не предъявил после матча претензий своим подопечным: «По первой половине мне нечего предъявить своим игрокам в упрек, они сделали все, что могли. Проиграли из-за нападения, промазали очень много бросков из-под кольца. Количество потерь связано, наверное, с определенным мандражом, все же очень немногие наши игроки имеют опыт игры в "Финалах четырех"».

«Это будет очень важный матч для нас, – сказал про игру с УНИКСом Василий Карасев. – Нам, в отличие от ЦСКА, победы не приелись. Все-таки речь идет о медалях. Будем настраивать команду только на победу».

Что же до УНИКСа, то его наставник Димитрис Прифтис, комментируя неудачу с «Химками», посетовал на потерю концентрации: «Мы старались, бились, как могли, но были не так эффективны. Думаю, главная причина поражения – потеря концентрации, что недопустимо в матчах подобного уровня. В раздевалке сказал своим игрокам, что мы сыграли так, как сыграли. Нужно просто принять это, настроиться на игру с "Зенитом" и постараться завершить сезон на позитивной ноте».

Капитан УНИКСа защитник Антон Понкрашов, воспитанник питерского баскетбола, подчеркнул после игры с «Химками», что команда должна обыграть «Зенит» хотя бы ради своих болельщиков: «Будем настраиваться на матч за третье место. Мы хотим посвятить этот матч нашим болельщикам, которые весь сезон поддерживали УНИКС и приехали в Москву на "Финал четырех". Этот матч будем играть именно ради них. Я понимаю, что этот матч еще и за бронзовые медали. Но все равно тяжело мотивировать себя, потому что между играми "Финала четырех" небольшое время, а разочарование большое. Найти в себе мотивацию не каждый может».

Главным, впрочем, перед матчем было то, что герой матча с «Химками» Джамар Смит, с трудом покинувший площадку на последней минуте встречи после жуткого падения при перехвате мяча, жив и здоров. Он ормально тренировался и был готов сыграть с «Зенитом». Кстати, Единая лига ВТБ признала Смита лучшим игроком сезона 2017/18, который выходит со скамейки. Действительно, Смит – главный бомбардир казанской команды в турнире. Он набирает 14,4 очка в среднем за матч, а также делает 2,4 передачи и 2,2 подбора.

Игру с «Зенитом» казанцы начали в традиционном сочетании: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Трентон Локетт и Евгений Колесников. И после того, как Ласме забил данк, 2:2, нападение УНИКСа уткнулось в глухую стену защиты «Зенита», пропустив рывок 0 – 7, 2:12. Забегая вперед, отметим, что Ласме бросал еще пять раз и пять раз промазал. Оборонялись питерцы просто образцово, заставляя казанцев раз за разом терять мяч. В середине четверти вошли в игру Смит, Понкрашов и Морис Ндур, и после «трехи» Понкрашова разрыв сократился до 6 очков, 11:17. Все же первые десять минут питерцы выиграли уверенно и заслуженно, 15:26.

Если в полуфинале массу хлопот УНИКСу принес Алексей Швед, то сегодня полетел бросок у американского защитника «Зенита» Кайла Курича, он за первые 20 минут набрал 23 очка. К большому перерыву неприятный груз в три фола был в пассиве Ндура. Ласме и Локетта. Спасибо Смиту, который вновь начал усиленно бомбить чужое кольцо. А ведь в какой-то момент, в середине второй четверти, «Зенит» вел уже 21 очко, 23:44. В очередной раз казанцы не только сделали выводы из своих ошибок по ходу встречи, но и показали характер. Первая половина завершилась ярким аккордом из очередной «трехи» Смита, добавления Ндура и великолепного прохода через всю площадку Эджима, 41:52. УНИКС отыграл 10 очков.

На волне успеха так же результативно казанцы стартовали и в третьем периоде. И после свирепого данка Ндура счет стал 51:56. Перелом? Увы, после тайм-аута питерцы смогли вернуть себе инициативу, сделав рывок 8 – 0, 51:64. Это и был ключевой эпизод матча. Да, Владислав Трушкин из-за дуги сократил отрыв до 8 очков, 59:67, а в начале заключительной десятиминутки Смит попал со средней дистанции, 63:70, но переломить ход игры казанцам так и не удалось. Прежде всего из-за обилия ошибок, счет потерь красноречив: 20 – 7. Это и стало главной причиной неудачи УНИКСа. За три минуты до конца исход матча стал ясен, 69:90. И потеря «Зенитом» Сергея Карасева с пятью фолами за две минуты до конца уже никак не повлияла на игру.

УНИКС (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 79:93 (15:26, 26:26, 20:18, 18:23).

Самые результативные: УНИКС – Колом (13), Смит (16), Эджим (14+7 подборов), Ндур (10+7 подборов), Понкрашов (11+9 подборов); «Зенит» – Курич (29), Харпер (20), Уиттингтон (12), Карасев (11).