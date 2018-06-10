Встреча двух глав государств должна состояться 12 июня.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом пишут «Ведомости».

Самолет с американским лидером на борту приземлился на базе сингапурских Военно-воздушных сил. Оттуда он направился в Shangri-La Hotel.

Перед вылетом Президент США заявил о своем оптимистичном настрое. При этом он заметил, что Высший руководитель КНДР хочет сделать что-то хорошее для своих людей, но второго шанса у него не будет.

Ким Чен Ын добрался до Сингапура раньше Трампа. Он прилетел на самолете китайской авиакомпании Air China и разместился в отеле St. Regis Singapore.

Саммит пройдет 12 июня в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса. Он должен начаться в 9 часов утра по местному времени (4 часа утра по Москве).