ФСБ вводит новые требования для претендентов на работу

Желающие поступить на службу должны будут сообщать об уголовных делах против близких родственников.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Федеральная служба безопасности России вводит новое требования для людей, желающих служить в ее рядах. Это следует из проекта приказа директора ФСБ, размещенного на портале проектов нормативных актов.

В частности, желающие поступить на работу в ФСБ должны будут сообщать о возбуждении уголовных дел против супруг (супругов) и близких родственников.

Кроме того, претендентам нужно будет сообщать о возникновении у них, их жен (мужей), а также несовершеннолетних детей права пользования, владения или распоряжения легковыми автомобилями, автобусами и грузовиками, самолетами и вертолетами, а также теплоходами, яхтами, парусными судами, катерами, моторными лодками и несамоходными судами.

В том числе придется указывать собственников транспортных средств и условия пользования ими.

