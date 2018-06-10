ФСБ вводит новые требования для претендентов на работу

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Федеральная служба безопасности России вводит новое требования для людей, желающих служить в ее рядах. Это следует из проекта приказа директора ФСБ, размещенного на портале проектов нормативных актов.
В частности, желающие поступить на работу в ФСБ должны будут сообщать о возбуждении уголовных дел против супруг (супругов) и близких родственников.
Кроме того, претендентам нужно будет сообщать о возникновении у них, их жен (мужей), а также несовершеннолетних детей права пользования, владения или распоряжения легковыми автомобилями, автобусами и грузовиками, самолетами и вертолетами, а также теплоходами, яхтами, парусными судами, катерами, моторными лодками и несамоходными судами.
В том числе придется указывать собственников транспортных средств и условия пользования ими.
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