Жители Елабуги собрали подарки к Сабантую

Праздничная повозка с девушками в национальных костюмах проехала по улицам города.

(Елабуга,10 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Последние две недели в Елабуге в полном соответствии с традициями Сабантуя работали площадки по сбору подарков к празднику плуга. Завершил череду мероприятий торжественный проезд по улицам Елабуги .

Праздничная повозка начала свой путь с площадки возле клуба «Колос» в исторической части города. Как и в прошлом году, здесь организовали праздничный концерт, а детвора с удовольствием разбивала глиняные горшки, участвовала в забаве «слепая охота» и других состязаниях. Многие жители принесли подарки. Дарами стали игрушки, полотенца, платки и так далее. Их потом подарят участникам соревнований.

Также праздничная повозка остановилась возле кинотеатра «Иллюзион», где рассказали об истории Сабантуя. Завершилось праздничное шествие в Гуляй-парке.

Традиционный обряд по сбору подарков к Сабантую объединил горожан всех возрастов. Например, много подарков к празднику плуга подготовили школьники и воспитанники детских садов. Свои подарки они собрали в красочные коробки, которые откроют в преддверии праздника.



