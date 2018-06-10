Жители Елабуги собрали подарки к Сабантую

(Елабуга,10 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Последние две недели в Елабуге в полном соответствии с традициями Сабантуя работали площадки по сбору подарков к празднику плуга. Завершил череду мероприятий торжественный проезд по улицам Елабуги .
Праздничная повозка начала свой путь с площадки возле клуба «Колос» в исторической части города. Как и в прошлом году, здесь организовали праздничный концерт, а детвора с удовольствием разбивала глиняные горшки, участвовала в забаве «слепая охота» и других состязаниях. Многие жители принесли подарки. Дарами стали игрушки, полотенца, платки и так далее. Их потом подарят участникам соревнований.
Также праздничная повозка остановилась возле кинотеатра «Иллюзион», где рассказали об истории Сабантуя. Завершилось праздничное шествие в Гуляй-парке.
Традиционный обряд по сбору подарков к Сабантую объединил горожан всех возрастов. Например, много подарков к празднику плуга подготовили школьники и воспитанники детских садов. Свои подарки они собрали в красочные коробки, которые откроют в преддверии праздника.
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