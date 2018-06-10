Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

По мнению украинского лидера, его страна входит в число «ключевых приоритетов свободного мира».

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Президент Украины поблагодарил лидеров стран «Большой семерки» за «мощный сигнал поддержки», адресованный его стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook’е.

По мнению Порошенко, прошедший в Канаде саммит G7 и его встречи перед ним с главами государств – членов организации свидетельствуют о вхождении Украины в число «ключевых приоритетов свободного мира».

Украинский лидер также поприветствовал напоминание российской стороне о необходимости выполнения обязательств. В противном случае, уверен он, цена, которую платит РФ за свои действия, будет увеличиваться.